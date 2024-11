Israël en guerre : l’Iran devrait suspendre sa réponse militaire contre Israël suite aux projets de Donald Trump contre le régime iranien

Des sources israéliennes de haut rang ont révélé à Israël Hayom que l’entourage du président élu Donald Trump élaborait des plans stratégiques visant le régime iranien actuel, ce qui pourrait marquer un changement radical dans la politique américaine envers la République islamique d’Iran.

Le journal israélien suggère également que cette nouvelle position américaine pourrait avoir influencé la réévaluation par l’Iran de ses représailles prévues contre Israël. Les sources israéliennes ont indiqué à Israël Hayom que le démantèlement de la structure actuelle du pouvoir iranien aurait pour effet de couper le financement des groupes terroristes soutenus par l’Iran qui ciblent les intérêts israéliens, neutralisant ainsi leurs capacités opérationnelles.

Hier, des sources iraniennes ont indiqué à Sky News Arabia que l’Iran suspendait sa réponse militaire prévue contre Israël suite à la victoire la semaine dernière de Donald Trump à la présidentielle américaine.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités