Israël en guerre : Israël préparerait un plan de cessez-le-feu au Liban pour satisfaire le président américain élu Donald Trump

Selon les informations du Washington Post, l’État d’Israël se précipite pour proposer un cessez-le-feu au Liban, comme un « cadeau de bienvenue » au président américain élu Donald Trump.

Le journal américain précise que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a transmis ce plan de cessez-le-feu au président élu Donald Trump lors d’une visite dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride dimanche.

Les discussions qui ont eu lieu à Mar-a-Lago ont porté sur un cessez-le-feu au Liban qui implique une coopération occidentale et russe. Par ailleurs, Ron Dermer s’est rendu en secret en Russie la semaine dernière pour des discussions de suivi, après que des responsables russes se soient rendus en Israël le 27 octobre dernier pour discuter du plan.

La proposition prévoit que la Russie empêchera le Hezbollah de se réapprovisionner via les voies terrestres syriennes. Le plan prévoit également le déplacement du Hezbollah au nord du fleuve Litani. L’armée libanaise prendra alors le contrôle de la zone frontalière pendant une période de 60 jours, sous la supervision des États-Unis et de la Grande-Bretagne.

Une source proche du Hezbolah a déclaré au Washington Post que le groupe terroriste libanais serait disposé à retirer ses forces au nord du Litani dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu temporaire. Cependant, la source indique que le Hezbollah n’a pas encore reçu de proposition officielle pour mettre fin aux combats.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 101 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités