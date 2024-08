Israël en guerre : L’Iran pourrait attaquer Israël dans les prochains jours

Selon les informations du site américain Axios, qui se base sur deux sources proche du dossier, l’Iran serait prêt à attaquer directement Israël dans les jours à venir.

Axios précise qu’une attaque pourrait survenir avant les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza prévues ce jeudi, mettant potentiellement en péril les négociations.

Face à la menace iranienne, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a informé son homologue américain Lloyd Austin des préparatifs militaires iraniens suggérant une attaque imminente. En réponse, le Pentagone a ordonné le déploiement du sous-marin lance-missiles USS Georgia au Moyen-Orient et accéléré l’arrivée du groupe aéronaval Abraham Lincoln dans la région.

Par ailleurs, l’armée israélienne a annoncé ce matin de nouvelles fermetures à partir de 12 heures dans certaines parties du sud d’Israël en prévision de l’attaque iranienne. La zone concernée se situe entre le carrefour d’Erez et Yad Mordechai, le carrefour de Shaar Hanegev, le carrefour de Netivot et jusqu’à Nahal Oz. Les zones agricoles du cimetière de Netivot et jusqu’à la route 234 d’un côté et jusqu’à la clôture de sécurité de l’autre côté, ont également été fermées.

La zone de Nahal Eshkol est aussi fermée depuis le carrefour de Re’im, le long du carrefour d’Urim jusqu’au carrefour de Maon et jusqu’à la barrière de sécurité.

Le Moyen-Orient et en particulier Israël est en tension permanente depuis deux semaines suite à l’annonce par le Hamas et les médias iraniens de l’élimination d’Ismaïl Hanyeh, l’ancien chef du bureau politique du groupe terroriste palestinien, tué dans sa résidence à Téhéran.

Alors qu’Israël n’a pas encore confirmé être derrière l’assassinat d’Ismaïl Hanyeh, l’Iran a promis des représailles « sévères » qui pourraient cibler Tel Aviv et Haïfa.

Israël est aussi confronté à la menace du Hezbollah : lors des funérailles de Fouad Choukr, le numéro 2 du Hezbollah éliminé il y a deux semaines par une frappe aérienne israélienne à Beyrouth, Hassan Nasrallah a déclaré qu’Israël doit s’attendre à « la rage et la vengeance sur tous les fronts qui soutiennent Gaza », en référence aux groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient. Il a également indiqué que le groupe terroriste libanais étudie la possibilité « d’une riposte très étudiée ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités