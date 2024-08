Israël en guerre : Tsahal confirme l’élimination de 12 autres terroristes palestiniens lors de la frappe aérienne contre un complexe scolaire à Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui la mort 12 autres terroristes qui ont été tués lors de sa frappe aérienne sur le complexe scolaire d’Al-Taabin dans la région de Daraj-Tuffah, au nord de la bande de Gaza, qui a eu lieu samedi, portant le nombre total de terroristes identifiés à 31.

Dans un premier temps, Tsahal avait confirmé l’élimination d’au moins 19 des 24 terroristes grâce aux informations de ses sources de renseignements qui étaient sur place.

Cette frappe aérienne israélienne suscite la polémique depuis que le Hamas a affirmé que plus de 100 personnes civiles auraient péri dans cette frappe. La majeure partie du monde a condamné Israël pour cette attaque, malgré les explications de Tsahal, tandis que les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient très préoccupés, mais qu’ils attendraient une enquête israélienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 115 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités