Exclusif : Un document du Hamas révèle un plan machiavélique d’attaque terroriste par des parapentistes Des parapentes ont été utilisés lors du massacre du 7 octobre contre Israël Par Benjamin Weinthal Fox News

JERUSALEM – L’utilisation de parapentes par le mouvement terroriste Hamas dans le cadre de son massacre de près de 1 200 personnes, dont plus de 30 Américains, dans le sud d’Israël le 7 octobre, a été décrite dans un plan méthodique que Fox News Digital peut divulguer pour la première fois.

Un plan militaire du Hamas obtenu par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans la bande de Gaza révèle les efforts considérables déployés par l’organisation terroriste Hamas, soutenue par le régime iranien, pour tromper le monde sur son utilisation de cet appareil de sports aériens.

Le document du Hamas, rédigé à l’origine en arabe et traduit en anglais et examiné par Fox News Digital, montre comment le groupe terroriste cherche à exploiter son utilisation à plus grande échelle. « Le sport devrait être développé de manière à ce que les parapentes deviennent motorisés. Les domaines dans lesquels ce sport peut être exploité d’un point de vue militaire : atterrissage derrière les lignes ennemies, dans le cadre d’une infiltration silencieuse à travers la frontière en utilisant des parapentes », peut-on lire.

Le document poursuit : « Cela peut être fait en utilisant des positions de lancement silencieuses. Le camouflage des expériences et des entraînements militaires. La réduction des coûts grâce à une double utilisation comme expériences civiles. L’ouverture de la possibilité d’utiliser des activités civiles dans d’autres sports qui peuvent bénéficier aux activités militaires. Tirer profit des informations étrangères obtenues grâce à des activités civiles. »

Des terroristes en parapente ont fait irruption au festival de musique Supernova au kibboutz Re’im et ont participé au massacre de plus de 300 participants.

Le document du Hamas poursuit : « Vision : établir une force aérienne militaire et civile au service du projet de libération. Problème : l’occupation s’efforce d’empêcher la création de cette force et la combat par tous les moyens. Une des solutions : dénoncer ce modèle et œuvrer à son intégration dans la société de manière à empêcher l’ennemi d’y mettre fin. Créer une réalité qui oblige l’ennemi à l’accepter sous une forme ou une autre. »

Selon le plan d’action du Hamas, les « mesures » nécessaires pour généraliser le système de parapente à Gaza impliquent de « mener des expériences civiles personnelles avec des parapentes et de les publier sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale… Travailler pour attirer l’attention des jeunes aventureux pour qu’ils s’engagent dans ce sport. Créer un club spécial pour ce sport dans la bande de Gaza et encourager un esprit de compétition pour diffuser ce sport plus largement. Créer des groupes et des pages sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur la beauté et les fondamentaux de ce sport. Le ministère de la Jeunesse et des Sports doit soutenir ce sport. Ce sport doit être connecté à l’association mondiale de parapente, la FAI. »

Le général de brigade (de réserve) Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division de Gaza de Tsahal, a déclaré à Fox News Digital : « La première utilisation d’un parapente a été effectuée par un terroriste palestinien en 1987 lors d’une attaque dévastatrice dans le nord du Liban-Sud sur la base de Beit Hillel, avec 6 soldats tués et 10 blessés. … Nous sommes confrontés à cette menace depuis des années. Ce n’est pas nouveau et le Hezbollah a certainement ces capacités. Aujourd’hui, nous avons des capacités beaucoup plus avancées pour détecter et détruire ce type de menace. »

Avivi est le fondateur et président du Forum de défense et de sécurité d’Israël.