L’ancien chef du bataillon de Walz publie un message cinglant visant la carrière militaire du gouverneur : rapport Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, fait face à de nouvelles critiques pour « vol de valeur »

Le commandant du bataillon de l’ancienne unité de la Garde nationale de l’armée du Minnesota du gouverneur du Minnesota Tim Walz a adressé un message cinglant au colistier de la vice-présidente Kamala Harris, dans un contexte d’accusations croissantes de « vol de courage », selon les médias.

« Je ne regrette pas que Tim Walz ait pris sa retraite anticipée de la Garde nationale du Minnesota, qu’il n’ait pas terminé l’Académie des sergents-majors, qu’il ait rompu son contrat d’engagement ou qu’il n’ait pas réussi à accomplir une quelconque mission en tant que sergent-major. Sans le vouloir, il s’est écarté du chemin pour un meilleur leadership », a écrit John Kolb sur Facebook, a rapporté le Daily Mail.

Kolb a servi comme lieutenant-colonel du 1er bataillon du 125e régiment d’artillerie de campagne de 2005 à 2007, indique la Garde nationale du Minnesota sur son site Internet. Walz a servi dans le même bataillon jusqu’en 2005, date à laquelle il a pris sa retraite avant le déploiement du bataillon en Irak la même année.

Kolb travaille désormais comme avocat dans le Minnesota. Fox News Digital a contacté Kolb pour obtenir confirmation de la publication sur Facebook et des commentaires supplémentaires sur le service militaire de Walz, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

Walz est de plus en plus critiqué pour son « vol de courage », et certains vétérans lui reprochent d’avoir déclaré être un « sergent-major de commandement à la retraite ». Walz avait obtenu le grade de sergent-major de commandement avant sa retraite, mais son grade a été rétrogradé au grade de sergent-chef quelques mois après sa retraite, car il n’avait pas terminé les cours obligatoires à l’Académie des sergents-majors de l’armée américaine.

Le grade de « sergent-major de commandement à la retraite » a été promu par la campagne Harris jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’elle a modifié la biographie de Walz pour indiquer qu’il « a servi comme sergent-major de commandement ».

Walz a pris sa retraite de la Garde nationale du Minnesota en 2005 après 24 ans de service. Il a ensuite lancé une campagne électorale réussie au Congrès et a prêté serment en tant que membre de la Chambre des représentants des États-Unis représentant le Minnesota en 2007.

Kolb a poursuivi dans sa publication sur les réseaux sociaux qu’il n’avait pas de commentaire sur la retraite anticipée de Walz, car c’était « son droit de prendre une retraite anticipée », mais qu’il utilisait frauduleusement le grade de sergent-major de commandement à la retraite.

« D’après tous les témoignages et les documents, il était un sergent-chef de batterie de tir/d’artillerie et un premier sergent compétent. Je ne peux pas en dire autant de son service assis, en tenue de sergent-major de commandement, sur la chaise CSM [commandement sergent major]. Il n’a pas obtenu le grade ni accompli avec succès une quelconque mission en tant qu’E9 », a-t-il déclaré.

« C’est un affront au Corps des sous-officiers qu’il continue à s’accrocher à ce titre », a poursuivi Kolb. « Je peux m’asseoir dans le cockpit d’un avion, cela ne fait pas de moi un pilote. De même, lorsque les exigences du service et du leadership au plus haut niveau sont devenues réelles, il a choisi une autre voie. »

Selon le Daily Mail, Kolb a tagué dans son message le sergent-major de commandement à la retraite Thomas Behrends, qui a remplacé Walz dans le bataillon lorsqu’il a pris sa retraite, et a salué le vétéran comme un « grand leader ».

« Thomas Behrends était le bon dirigeant au bon moment. Il a fait des sacrifices pour répondre à l’appel, laissant sa famille, son entreprise et son frère partenaire agricole pour former, diriger et prendre soin des soldats. Il a mérité le privilège d’être appelé sergent-major de commandement », a-t-il écrit.

« Comme un grand chef, il courait vers les armes et non pas loin d’elles. »

Behrends tire la sonnette d’alarme sur la carrière militaire de Walz depuis la semaine dernière, lorsque Harris a annoncé pour la première fois le gouverneur du Minnesota comme son colistier pour 2024.

« Il a utilisé le grade qu’il n’a jamais obtenu pour faire avancer sa carrière politique », a déclaré Behrends à Laura Ingraham, présentatrice de Fox News, la semaine dernière. « Je veux dire, il dit encore aujourd’hui qu’il est un sergent-major de commandement à la retraite, mais ce n’est pas le cas. Il utilise le grade des autres pour faire croire qu’il est une meilleure personne qu’il ne l’est. »

Les rapports sur la publication Facebook de Kolb se sont depuis répandus sur les réseaux sociaux, y compris Donald Trump Jr, le fils de l’ancien président Trump , qui a écrit : « Le commandant de bataillon de Tim Walz le détruit complètement à cause de son Stolen Valor. Combien de temps les médias de gauche vont-ils continuer à ignorer tout cela ? »

La campagne Harris n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur la publication de Kolb.