Israël en guerre : l’Iran utiliserait le port de Beyrouth pour faire passer des armes au Hezbollah

Une source de sécurité a indiqué au média saoudien Al-Hadath, que le Hezbollah a déplacé son attention vers le port de Beyrouth comme principal moyen de contrebande d’armes.

La source a aussi confirmé que les commandants des unités 190 et 700 de la Force Al-Qods — la branche des opérations spéciales du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI) — supervisent les opérations de contrebande maritime, soit directement vers le Liban, soit par l’intermédiaire de pays intermédiaires.

Par ailleurs, toujours selon Al-Hadath, le Hezbollah opère sans entrave dans le port de Beyrouth grâce à des réseaux de collaborateurs dans l’appareil douanier et les mécanismes de contrôle portuaire, gérés par le chef de la sécurité du groupe terroriste libanais, Wafiq Safa.

La source de sécurité a également déclaré à Al-Hadath que l’utilisation par le Hezbollah du port de Beyrouth (le port le plus important du Liban), « met en danger les intérêts libanais et menace les investissements étrangers soutenant le développement et la reconstruction du Liban ».

Auparavant, le Hezbollah exerçait un contrôle important sur l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth. Cependant, les autorités libanaises ont cherché à réduire ce contrôle.

Ces informations inquiétantes du média saoudien Al-Hadath interviennent dans un contexte tendu de reprise des combats entre les forces du Hezbollah et de Tsahal.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités