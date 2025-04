Israël en guerre : Mahmoud Abbas invective le Hamas et l’appelle à libérer les otages

Dans un discours prononcé lors de l’ouverture du Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne a vivement critiqué le Hamas, demandant au groupe terroriste de libérer les otages détenus dans la bande de Gaza.

« Pourquoi ne livrez-vous pas les otages américains ? Bande de chiens, libérez ceux que vous détenez. Faites taire les excuses de l’ennemi. Mettez fin à tout ça« , a affirmé le président de l’AP.

Mahmoud Abbas a également rappelé que les objectifs pour mettre fin à la guerre sont « le retour des otages ; la levée du blocus israélien de Gaza ; l’arrêt du déplacement de notre peuple en coordination avec les pays arabes ; la défense de la cause palestinienne« .

Il a aussi souligné que « le Hamas doit mettre fin à son contrôle sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne« .

En outre, le dirigeant de l’AP a également condamné les actions d’Israël durant la guerre.

« Le coup d’État perpétré par le Hamas en 2007 a donné à Israël un prétexte pour détruire la bande de Gaza. 2 165 familles ont été complètement anéanties et 6 664 ont été partiellement anéanties. Plus des deux tiers des habitations ont été détruites pendant la guerre. Nous sommes confrontés à de graves dangers qui pourraient conduire à une nouvelle Nakba« , a déclaré Mahmoud Abbas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités