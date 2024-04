Israël en guerre : quatre policiers blessés dans un attentat à la voiture bélier au centre d’Israël, le terroriste éliminé

Quatre policiers israéliens ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi lors d’un attentat à la voiture bélier près du carrefour de Kochav Yair, dans le centre d’Israël.

Un homme de 24 ans est grièvement blessé, un homme de 46 ans est dans un état modéré et les deux autres victimes sont légèrement blessés. Les blessés ont été évacués vers le centre médical Meir à Kfar Saba et le centre médical Rabin-campus Beilinson à Petah Tikva.

Selon le déroulement des faits, le terroriste a foncé avec sa voiture sur les policiers qui opéraient un point de contrôle destiné à arrêter les voleurs de voitures. Ensuite, l’assaillant, identifié comme un habitant de 26 ans de la ville arabe israélienne de Tira, s’est rendu au point de passage d’Eliyahu, situé à proximité de Kochav Yair, qui mène à la Judée-Samarie. Après être sorti de son véhicule, il a tenté de poignarder les agents de sécurité, qui l’ont ensuite éliminé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités