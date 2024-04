Israël en guerre : l’Autorité palestinienne relance les procédures pour devenir un État membre de l’ONU

Sur la base de documents consultés par l’AFP, Ryad Mansour, l’ambassadeur palestinien auprès de l’ONU, a envoyé une lettre hier au secrétaire général des Nations unies, António Guterres, demandant un vote officiel d’approbation sur le statut d’État membre de la Palestine à l’ONU.

Dans la lettre, Ryad Mansour affirme que compte tenu de « l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, de l’invasion ultérieure de la bande de Gaza par Israël et des ravages qui dégradant l’enclave, le moment est venu de se rapprocher du statut d’État membre palestinien à part entière ».

La demande des palestiniens pour une pleine reconnaissance a été officiellement lancée en 2011 et s’est terminée avec l’Autorité palestinienne obtenant le statut d’observateur officiel un an plus tard – mais sans droit de vote pur et simple.

Un vote formel sur la candidature de l’Autorité palestinienne n’a jamais eu lieu en 2011, car la question n’a jamais été soumise au comité. Les responsables impliqués dans ces discussions avaient noté que l’Autorité palestinienne n’avait probablement pas les voix nécessaires et se heurtait toujours au veto américain.

Avant qu’une candidature puisse être votée par le Conseil de sécurité de l’ONU, un comité du conseil composé de 15 membres doit évaluer l’opportunité du candidat avant que la question puisse être transférée au Conseil de sécurité. Si la candidature est approuvée avec au moins neuf voix pour, une recommandation est alors envoyée à l’Assemblée générale pour un vote final.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités