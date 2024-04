Israël en guerre : quatre soldats de Tsahal blessés dans une explosion dans le nord d’Israël

Quatre soldats de Tsahal ont été blessés aujourd’hui par une explosion non identifiée près de la clôture frontalière, dans le secteur ouest de la frontière nord entre Israël et le Liban.

L’un des soldats est grièvement blessé, deux autres sont modérément blessés et un est légèrement blessé. Ils ont ensuite été évacués par hélicoptère après avoir reçu sur le terrain une assistance médicale potentiellement vitale.

L’armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’explosion.

Les forces de Tsahal sont actives le long de la frontière israélo-libanaises pour nettoyer les positions du Hezbollah et mieux préparer la future défense de la frontière.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités