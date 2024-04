Israël en guerre : Israël aurait décidé de reporter son opération militaire sur Rafah

Deux responsables israéliens ont déclaré à CNN qu’Israël aurait dû lancer cette semaine son opération sur la ville de Rafah, situé dans le sud de la bande de Gaza, mais qu’elle a été reportée à la dernière minute suite à l’attaque d’envergure menée par l’Iran sur le territoire israélien qui a eu lieu samedi soir.

Les deux responsables israéliens ont également indiqué que Tsahal avait pour objectif aujourd’hui de larguer des tracts dans la ville de Rafah dans le but d’évacuer la population, mais que cette opération a aussi été reportée.

Néanmoins, une autre source israélienne a indiqué à CNN que l’État d’Israël reste déterminé à mener cette opération militaire sur la ville de Rafah même si la date de l’offensive et le moment de l’évacuation des civils n’a pas encore été décidé.

Par ailleurs, dimanche soir, le média israélien Kan 11 News avait rapporté que Benjamin Netanyahu aurait décidé de reporter l’opération militaire prévue dans la ville de Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités