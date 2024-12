Israël en guerre : Tsahal a déjoué un raid du Hezbollah dans le nord d’Israël peu après le 7 octobre 2023

Un haut responsable militaire impliqué dans le commandement des opérations de Tsahal dans le sud du Liban, a révélé aujourd’hui dans une interview à Maariv, qu’une attaque surprise du Hezbollah était prévue à la frontière nord d’Israël dans les jours qui ont suivi les attaques du Hamas du 7 octobre 2023.

« Le 6 octobre, Israël a été confronté à une menace existentielle sans s’en rendre compte. Les terroristes du Nord étaient en état d’alerte maximale, prêts à agir« , a expliqué le responsable militaire.

Il a également ajouté que ce qui a empêché une invasion des terroristes du Hezbollah fut le déploiement rapide de quatre brigades de Tsahal à la frontière nord d’Israël le 7 octobre.

« Le déploiement de l’armée israélienne a neutralisé l’élément de surprise dans le plan du Hezbollah, et les terroristes ont réalisé que leur plan n’était plus réalisable puisque la surprise était au cœur de leur stratégie, tout comme à Gaza« , a expliqué le responsable de Tsahal.

Avant les efforts de l’armée israélienne pour combattre le Hezbollah et démanteler ses infrastructures et son armement, le responsable militaire de Tsahal a révélé qu’au début de l’opération « Flèches du Nord » qui s’est déroulé ces derniers mois, quelque 3 000 terroristes du groupe terroriste libanais étaient stationnés dans le sud du Liban, dans une bande de trois kilomètres au nord de la frontière israélienne, prêts à envahir dès réception des ordres.

Le responsable militaire a aussi souligné qu’il était peu probable qu’une répétition ou une imitation de l’attaque du 7 octobre se produise le long de la frontière nord d’Israël à ce stade de la guerre. Il a attribué cela aux efforts de l’armée israélienne qui ont permis de neutraliser les tunnels terroristes, de nettoyer les zones broussailleuses denses et de démanteler les réserves naturelles qui avaient été transformées en bastions terroristes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 100 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités