Israël en guerre : Tsahal annonce la mort de deux de ses soldats dans un accident de Grue au nord de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin le décès de deux de ses soldats, tués hier par la chute d’une grue qui s’est abattue sur leur tente, dans la zone tampon de Tsahal au nord de la bande de Gaza. Sept autres soldats ont été blessés durant cet incident, dont au moins un grièvement touché.

Les deux soldats décédés sont le sergent-réserviste Nadav Cohen, 21 ans, originaire du Moshav Beit Hanan, et le sergent Nahman Refael Ben Ami, 20 ans, originaire d’Eilat.

Tsahal a indiqué que la grue qui s’est effondrée est une plate-forme élévatrice que l’armée israélienne utilise fréquemment à Gaza depuis le début de la guerre. Il s’agit d’une grue qui soulève régulièrement du matériel d’observation comme des caméras et des radars dans des avant-postes temporaires.

L’effondrement de la grue a été causé par un vent soudain et particulièrement fort. L’armée israélienne a suspendu l’utilisation de toutes les grues dans la zone frontalière de Gaza et dans les avant-postes de la bande de Gaza dans les couloirs de Netzarim et de Philadelphie, au moins jusqu’à ce que l’enquête soit terminée et que le temps s’améliore dans l’enclave palestinienne.

Tsahal révèle également que les conditions météorologiques étaient connues depuis plusieurs jours, dans le but de préparer les forces israéliennes à se protéger face au vent violent qui a provoqué l’effondrement de la grue. L’armée israélienne a annoncé l’ouverture d’une enquête pour savoir si l’ordre de sécurité concernant les conditions météorologiques inhabituelles a été correctement appliqué sur le terrain et si les soldats qui séjournaient dans la tente dans la zone tampon n’étaient pas censés se déplacer vers un endroit plus protégé.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités