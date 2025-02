Israël en guerre : Israel Katz ordonne à Tsahal de préparer un plan pour permettre aux civils gazaouis de partir volontairement de Gaza

Israël en guerre : Israël Katz ordonne à Tsahal de préparer un plan pour permettre aux civils gazaouis de partir volontairement de Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré aujourd’hui dans un post publié sur son compte X (anciennement Twitter) qu’il a ordonné à l’armée israélienne de préparer un plan permettant aux civils gazaouis, s’ils le souhaitent, de quitter la bande de Gaza.

« Le Hamas a utilisé les habitants de Gaza comme boucliers humains, a construit son infrastructure terroriste au cœur de la population civile et les retient désormais en otage, leur extorquant de l’argent par le biais du système d’aide humanitaire et empêchant leur départ de Gaza. Le plan comprendra des options de sortie par des points de passage terrestres, ainsi que des dispositions spéciales pour le départ par mer et par air« , a affirmé Israël Katz.

Le ministre israélien de la Défense a également souligné le devoir juridique des pays occidentaux d’autoriser l’arrivée des habitants de Gaza dans leurs pays, indiquant que « des pays comme l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et d’autres, qui ont faussement accusé Israël pour ses actions à Gaza, sont légalement obligés d’autoriser les gazaouis à entrer sur leur territoire. Leur hypocrisie sera dévoilée s’ils refusent« .

Cette décision drastique d’Israël Katz intervient après que le président américain Donald Trump ait annoncé hier, lors d’une conférence de presse conjointe avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, que les États-Unis prendront prochainement le contrôle de la bande de Gaza et évacueront la population gazaouie.

Donald Trump a ajouté qu’en prenant le contrôle de Gaza, les États-Unis créeront un développement économique qui fournira un « nombre illimité d’emplois et de logements à la population de la région » et qui pourrait faire de l’enclave palestinienne « la Riviera du Moyen-Orient« .

Ce plan choc et sans précédent a suscité un véritable tollé au Moyen-Orient : Le bureau du président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré dans un communiqué qu’il « rejette catégoriquement » la proposition de Donald Trump.

« Nous ne permettrons pas qu’on porte atteinte aux droits de notre peuple, pour lesquels nous nous sommes battus pendant des décennies et avons fait de nombreux sacrifices. Ces appels représentent une violation grave du droit international. Le peuple palestinien ne renoncera pas à sa terre, ses droits et ses lieux saints. Gaza est une partie intégrante de l’État palestinien. Les droits des Palestiniens ne sont pas négociables« , a affirmé le bureau du président de l’AP.

Sami Abu Zuhri, un haut responsable du Hamas, a également déclaré à l’agence de presse londonienne, Reuters, que « les remarques de Trump sur son désir de contrôler Gaza sont ridicules et absurdes, et toute idée de ce genre est capable d’enflammer la région ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 79 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités