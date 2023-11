Israël en guerre : Tsahal annonce la mort de dix de ses soldats abattus lors des affrontements avec les terroristes du Hamas

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que dix soldats de Tsahal ont été tués hier au combat, lors des affrontements avec les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.

Dans son communiqué, Tsahal a donné les noms des dix soldats décédés : Ariel Reich, âgé 24 ans, originaire de Jérusalem ; le caporal Asif Luger, âgé de 21 ans, originaire de Yagur ; le sergent Adi Danan, originaire de Yavne ; le sergent-chef Hillel Solomon, âgé de 20 ans, originaire de Dimona ; le sergent-chef Erez Mishlovsky, âgé de 20 ans, originaire de Yavne ; Erez Mishlovsky, âgé de 20 ans, originaire d’Oranit ; le sergent-chef Adi Leon, âgé de 20 ans, originaire de Nili ; le caporal Ido Ovadia, âgé de 19 ans, originaire de Tel Aviv ; le caporal Lior Siminovich, âgé de 19 ans, originaire de Herzliya ; et le sergent-chef Roei Dawi, âgé de 20 ans, originaire de Jérusalem.

L’armée israélienne a également indiqué que quatre autres soldats de Tsahal ont été grièvement blessés hier lors des combats acharnés avec les terroristes du Hamas.

Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a réagi à la mort des dix soldats de Tsahal affirmant qu’il s’agit « d’un coup dur et douloureux » et que « les réalisations significatives des puissants combats dans les profondeurs de la bande de Gaza coûtent malheureusement cher« .

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a aussi réagi à ces décès, déclarant que « nos soldats sont tombés dans une guerre, on ne peut plus légitime, une guerre pour notre foyer« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités