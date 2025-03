Israël en guerre : Tsahal appelle les habitants du quartier de Hadath à Beyrouth d’évacuer, suite à des tirs de roquettes lancées depuis le sud-Liban vers Israël

Avichay Adraee, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, a émis ce matin « un avertissement urgent » aux habitants d’un immeuble du quartier de Hadath, situé au sud-est de Beyrouth, d’évacuer en prévision d’une éventuelle frappe aérienne israélienne.

« Toute personne se trouvant dans le bâtiment marqué en rouge comme indiqué sur la carte et les bâtiments adjacents dans le quartier d’Al-Hadath, se trouve à proximité des installations du Hezbollah. Pour votre sécurité et celle de votre famille, vous devez évacuer ces structures immédiatement et rester à moins de 300 mètres de celles-ci« , a averti Avichay Adraee dans un post publié en arabe sur son compte X (anciennement Twitter).

Il y a plus d’une demie heure, les forces de l’armée israélienne ont lancé des frappes aériennes préliminaires sur Dahieh, le fief du Hezbollah en banlieue de Beyrouth, suscitant la panique parmi la population cherchant à fuir le secteur.

Il s’agit du premier avertissement de Tsahal adressé à des civils libanais depuis l’annonce, au mois de novembre, du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il intervient après que des tirs de roquettes ont été tirées tôt ce matin depuis le Liban sur Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël.

Tsahal a informé qu’une roquette avait été interceptée tandis que l’autre avait touché le territoire libanais. Une source de haut rang du Hezbollah a indiqué au journal libanais Al-Mayadeen que le groupe terroriste chiite n’a rien à voir avec les missiles qui ont été lancés ce matin depuis le Liban et que « ces événements sont le résultat d’excuses suspectes inventées pour justifier la poursuite de l’agression israélienne contre le Liban« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités