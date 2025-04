Israël en guerre : Tsahal décide de renvoyer de l’armée les pilotes réservistes ayant signé l’appel pour arrêter la guerre afin de sauver les otages

L’armée israélienne a annoncé ce matin que les pilotes de l’armée de l’air qui ont signé une lettre de protestation appelant à la libération immédiate des otages détenus à Gaza au prix de l’arrêt des combats, ne pourront plus servir au sein de Tsahal.

« Nous sommes engagés dans une guerre sur plusieurs fronts, où elle agit uniquement pour des raisons pratiques et professionnelles, afin d’atteindre les objectifs de la guerre, centrés sur le retour des otages. La politique de l’armée israélienne est de la maintenir au-dessus de toute controverse, et elle ne peut accepter une situation où des militaires utilisent leur position pour s’opposer à la guerre tout en y participant. Il est impossible qu’un militaire sorte d’une salle de contrôle dans une fosse et exprime sa méfiance envers ses commandants et les objectifs de la guerre. C’est une anomalie impossible« , a indiqué Tsahal dans un communiqué.

Cette mesure ferme de l’armée israélienne concerne environ 10% des 950 pilotes qui ont signé la lettre. Cette lettre a été publiée tôt ce matin sous forme d’annonce pleine page dans plusieurs journaux nationaux, malgré les avertissements du chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir.

Parmi les signataires éminents de cette lettre figurent l’ancien chef d’état-major de Tsahal Dan Halutz, l’ancien chef d’état-major de l’armée de l’air israélienne, le général de division réserviste Nimrod Sheffer, le général de brigade réserviste Assaf Agmon, le général de division réserviste Gil Regev et les généraux de brigade réserviste Relik Shafir et Amir Haskel.

La lettre de protestation stipule : « Nous, réservistes et anciens membres de l’armée de l’air, exigeons le retour immédiat des otages, même si cela nécessite une cessation immédiate des hostilités. À l’heure actuelle, la guerre sert avant tout des intérêts politiques et personnels, et non des intérêts sécuritaires. La poursuite de la guerre ne fait avancer aucun des objectifs déclarés et entraînera la mort des otages, des soldats de Tsahal et de civils innocents, tout en affaiblissant davantage les forces de réserve ».

La lettre des membres de l’armée de l’air a suscité l’inquiétude de hauts responsables de Tsahal avant même sa publication, notamment en raison de son ton politique et de son timing, dans un contexte de tensions nationales plus larges autour du service militaire et des manifestations civiles.

Cette lettre de protestation intervient également dans le cadre de l’opération « Force et Épée » lancée il y a maintenant trois semaines par les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Cette opération a depuis permis l’élimination de nombreux hauts responsables du Hamas et la destruction de centaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

L’objectif de l’opération « Force et Épée » est en partie d’empêcher le Hamas de réhabiliter ses capacités et sa structure militaires à grande échelle, ainsi que de bloquer les futurs plans potentiels des terroristes du Hamas visant à s’infiltrer dans le territoire israélien.

Les attaques aériennes visent également à dégrader les capacités militaires renouvelées du Hamas après qu’il a été révélé par les médias israéliens que le groupe terroriste est revenu à une force de 25 000 hommes tandis que le Jihad islamique palestinien est revenu lui à une force de 5 000 hommes, les deux groupes reconstruisant également des positions défensives militaires dans toute la bande de Gaza.

L’opération « Force et Epée » s’est aussi étendue avec des opérations terrestres ciblées au centre, au sud et au nord de Gaza qui visent à étendre la zone de sécurité et de créer une zone tampon partielle entre le nord et le sud de l’enclave palestinienne. Au cours de ces opérations, les forces israéliennes ont ré-étendu leur contrôle jusqu’au centre de l’axe Netzarim.

La semaine dernière, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé que les forces israéliennes vont étendre leurs opérations terrestres dans la bande de Gaza, en saisissant de vastes zones de l’enclave palestinienne qui seront ajoutés aux zones de sécurité de l’État d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités