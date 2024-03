Israël en guerre : Tsahal détruit le plus grand tunnel terroriste du Hamas dans le nord de Gaza

Les forces de l’armée israélienne ont détruit aujourd’hui le plus grand tunnel terroriste du Hamas situé dans le nord de la bande de Gaza.

Le tunnel s’étendait sur environ quatre kilomètres et se terminait près du passage d’Erez mais ne traversait pas le territoire israélien. Il a été découvert pour la première fois à la mi-décembre de l’année dernière.

Au cours des dernières semaines, l’armée israélienne a enquêté sur le tunnel, et le tracé a été localisé et détruit dans le cadre d’un effort conjoint de l’unité du génie de la division Gaza de Tsahal, de l’unité Yahalom, du commandement sud de l’armée israélienne et des ingénieurs du ministère israélien de la Défense.

L’armée israélienne a mené des opérations d’exploration du tracé du tunnel, qui a atteint une profondeur maximale d’environ 50 mètres. L’entrée de tunnel le plus proche était située à environ 400 mètres du passage d’Erez, qui a été utilisé ces dernières années pour le passage des travailleurs palestiniens et des patients pour des traitements médicaux en Israël.

L’itinéraire comporte plusieurs embranchements, formant un réseau de tunnels large et ramifié. Au long du parcours se trouvaient des infrastructures d’égouts, d’électricité et de communication, ainsi que des portes supérieures, conçues pour empêcher l’entrée des forces de Tsahal.

Le tunnel permettait la circulation des véhicules à l’intérieur, et de nombreuses armes du Hamas y ont été trouvées.

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, Tsahal s’efforce de localiser et de détruire des dizaines de tunnels terroristes dans le cadre du démantèlement systématique des infrastructures du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités