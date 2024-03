Israël en guerre : un rapport de l’ONU confirme pour la première fois les violences sexuelles perpétrées par les terroristes du Hamas le 7 octobre

La représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, Pramila Patten a présenté hier soir, lors d’une conférence de presse, le premier rapport de l’ONU qui confirme les violences sexuelles commises par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.

Ce rapport a constaté qu’il existait des preuves substantielles permettant de conclure que les victimes, ainsi que les otages et les survivants du 7 octobre, ont été abusées sexuellement et violées par des terroristes du Hamas. Les conclusions du rapport s’appuient sur une myriade de preuves, dont 50 heures d’images, 5 000 photographies et 34 entretiens indépendants.

L’équipe de Pramila Patten, qui s’est rendue sur place en Israël au cours des deux premières semaines de février, était composée de neuf experts issus des Nations Unies, dont des spécialistes formés lors d’entretiens sûrs et éthiques avec les survivants/victimes et les témoins de crimes de violence sexuelle ; un médecin légiste ; et un analyste de l’information numérique et open source.

Pramila Patten affirme dans son rapport que son équipe, qui a voyagé et effectué des recherches avec l’entière coopération de l’État d’Israël, a trouvé « des informations claires et convaincantes selon lesquelles des violences sexuelles, notamment des viols, des tortures sexualisées et des traitements cruels, inhumains et dégradants, ont été commises contre des otages« .

Le rapport indique également que l’équipe de Pramila Patten a constaté « qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des violences sexuelles liées au conflit ont eu lieu à plusieurs endroits lors des attaques du 7 octobre, y compris des viols et des viols collectifs dans au moins trois endroits, à savoir : le site du festival de musique Nova et ses environs, la route 232 et le kibboutz Re’im ».

Dans le rapport, L’équipe de l’ONU explique avoir découvert un « schéma » qui « peut être révélateur de certaines formes de torture sexualisée, de traitements cruels, inhumains et dégradants » dans lesquels « les victimes, pour la plupart des femmes, ont été retrouvées entièrement ou partiellement nues, liées et abattues à plusieurs reprises« .

Néanmoins, le rapport de l’ONU affirme « qu’en ce qui concerne les mutilations génitales dans leur ensemble, l’équipe n’a pas été en mesure d’établir une tendance perceptible« .

À la fin de sa conférence de presse, Pramila Patten a appelé le Hamas à « libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues en captivité et à assurer leur protection, y compris contre les violences sexuelles« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités