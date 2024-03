Israël en guerre : Yahya Sinwar aurait décidé de lancer seul l’attaque du 7 octobre, provoquant la colère des dirigeants du Hamas

Selon les informations de Sky News Arabia, Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, aurait fait l’objet de critiques au sein de la direction du Hamas pour avoir lancé l’attaque du 7 octobre contre Israël sans consultation préalable avec les autres dirigeants du groupe terroriste palestinien.

Selon des sources interrogées par le média, ceux qui ont pris la décision d’attaquer Israël étaient Yahia Sinwar, ainsi que son frère Muhammad Sinwar, Muhammad Deif, le commandant des brigades Al-Qassam, et Marwan Issa, commandant militaire adjoint du Hamas. Les quatre dirigeants terroristes n’avaient pas consulté le reste de la direction du Hamas et son bureau politique, qui ignoraient la décision.

Cette information de Sky News Arabia intervient une semaine après que le média israélien KAN ait rapporté que Yahya Sinwar avait perdu le contact avec les dirigeants du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités