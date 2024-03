Israël en guerre : un suspect interpellé après l’agression antisémite d’un sexagénaire à Paris

Selon les informations d’Europe 1, un homme a été interpellé ce matin par la police, cinq jours après l’agression antisémite d’un sexagénaire qui a eu lieu vendredi dernier à Paris.

Europe 1 précise que le suspect est déjà connu pour d’autres faits d’antisémites, mais aussi pour une tentative d’homicide.

Vendredi dernier, Marco, un sexagénaire de confession juive portant une kippa, a été violemment tabassé par un homme, après être sortie de la synagogue de la rue des Orteaux, dans le 20e arrondissement de Paris.

Selon, le déroulement des faits, après avoir quitté la synagogue, le sexagénaire s’est assis sur un rebord de trottoir et a été pris à part violemment par un individu. Selon des sources proches de l’enquête, le suspect a insulté la victime de sale juif tout en lui portant plusieurs coups de poing et des coups de pieds. Le suspect a ensuite pris la fuite à pied et la victime a perdu connaissance.

Dans une interview à BFMTV diffusée dimanche, Marco, la victime sexagénaire, avait déclaré que l’individu lui avait demandé si « il tuait des enfants à Gaza » avant de l’agresser physiquement.

Depuis le début de la guerre à Gaza, la France a subi de nombreux actes antisémites. À la fin du mois de janvier, dans son rapport annuel sur les chiffres de l’antisémitisme en France en 2023, le Crif avait révélé que depuis les pogroms du 7 octobre qui ont eu lieu en Israël, les actes antisémites en France ont explosé avec une hausse de 1000%.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités