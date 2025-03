Israël en guerre : Tsahal ordonne aux gazaouis d’évacuer du nord de Gaza, suite à des tirs de roquettes lancés par le Jihad islamique palestinien sur Israël

L’armée israélienne a ordonné cet après-midi une large évacuation des habitants palestiniens du nord de Gaza, y compris de certaines parties de Zeitoun, Rimal, Tel-al-awa et d’autres zones, avant de lancer une frappe aérienne de riposte sur ces parties de l’enclave palestinienne.

Cet ordre intervient après que les terroristes du Jihad islamique palestinien ont lancé deux roquettes vers le sud d’Israël. L’une des roquettes a été interceptée, tandis que l’autre est tombée dans la région de Zimrat, dans le sud du territoire israélien, sans faire de blessé.

En ajoutant ces évacuations aux évacuations antérieures de Beit Lahiya, Beit Hanoun et Jabaliya, la plupart des zones du nord de Gaza qui sont importantes pour le Hamas, ont maintenant été évacuées.

Cet ordre d’évacuation intervient aussi dans le cadre de l’opération « Force et Épée » lancée la semaine dernière par les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Cette opération a depuis permis l’élimination de nombreux hauts responsables du Hamas et la destruction de centaines de cibles du groupe terroriste palestinien.

L’objectif de l’opération « Force et Épée » est en partie d’empêcher le Hamas de réhabiliter ses capacités et sa structure militaires à grande échelle, ainsi que de bloquer les futurs plans potentiels des terroristes du Hamas visant à s’infiltrer dans le territoire israélien.

Les attaques aériennes visent également à dégrader les capacités militaires renouvelées du Hamas après qu’il a été révélé par les médias israéliens que le groupe terroriste est revenu à une force de 25 000 hommes tandis que le Jihad islamique palestinien est revenu lui à une force de 5 000 hommes, les deux groupes reconstruisant également des positions défensives militaires dans toute la bande de Gaza.

Depuis mercredi dernier, l’opération « Force et Epée » s’est étendu avec des opérations terrestres ciblées au centre, au sud et au nord de Gaza qui visent à étendre la zone de sécurité et de créer une zone tampon partielle entre le nord et le sud de l’enclave palestinienne. Au cours de ces opérations, les forces israéliennes ont ré-étendu leur contrôle jusqu’au centre de l’axe Netzarim.

Hier, le Jerusalem Post a dévoilé que depuis le début de l’opération, les forces israéliennes ont éliminé 150 terroristes, dont 10 hauts responsables du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités