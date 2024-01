Israël en guerre : Tsahal publie un rapport détaillé sur le fonctionnement de l’aide humanitaire à Gaza

L’armée israélienne a publié aujourd’hui un rapport détaillé concernant l’aide humanitaire qu’elle fournit à Gaza.

Tsahal explique dans son communiqué que l’opération est complexe sur le plan logistique, nécessitant une coordination transfrontalière et un effort conjoint entre Israël, les États-Unis, l’Égypte et l’ONU.

L’armée israélienne indique, par ailleurs, que cet effort conjoint a conduit à une augmentation de 1 000 % du volume d’aide quotidien, nourrissant ainsi plus d’un demi-million de personnes par jour dans la bande de Gaza.

Le convoi humanitaire subit une double inspection : depuis le port égyptien d’Al-Arish, l’aide est d’abord livrée au poste frontière de Rafah, où les autorités égyptiennes effectuent des recherches, suivies d’un arrêt aux postes frontières de Nitsana ou Kerem Shalom pour inspection israélienne.

Ce n’est qu’à ce moment-là que les marchandises pourront être renvoyées à la frontière de Rafah et expédiées vers Gaza.

Outre la nourriture, de l’eau douce est livrée quotidiennement, ainsi que du carburant destiné aux usines de distillation. Quant aux deux pipelines israéliens endommagés par le Hamas le 7 octobre, elles sont désormais opérationnelles. En outre, l’eau circule à travers un pipeline émirati récemment construit, qui permet l’écoulement quotidien de 33 millions de litres d’eau douce, indique le communiqué.

Il existe quatre grands hôpitaux de campagne opérationnels à Gaza, qui fournissent une aide médicale. Ceux-ci sont soutenus par deux navires médicaux amarrés au port égyptien d’Al-Arish, permettant la rotation du personnel, a annoncé l’armée israélienne dans son communiqué.

Par ailleurs, Tsahal informe qu’Israël autorise aussi les équipes médicales internationales à entrer à Gaza et permet aux patients d’être évacués lorsque le besoin s’en fait sentir. L’armée a également parlé des divers équipements d’abri entrés dans la bande de Gaza, notamment des tentes, des matelas, des couvertures et divers produits d’hygiène.

« Israël fait des efforts extrêmes pour atténuer les dommages causés aux civils et appelle la communauté internationale à augmenter l’aide humanitaire envoyée à Gaza. Israël est pleinement engagé à faciliter et à soutenir tous les efforts humanitaires de la communauté internationale tout en œuvrant pour libérer les otages israéliens, démanteler le Hamas et apporter l’espoir d’un avenir meilleur aux peuples du Moyen-Orient« , affirme Tsahal dans son communiqué.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités