Israël en guerre : Tsahal retrouve le corps de Dolev Yehud, assassiné le 7 octobre au kibboutz Nir Oz

L’armée israélienne a annoncé ce matin que les forces de Tsahal ont retrouvé et identifié Le corps de Dolev Yehud, 35 ans, dans le kibboutz de Nir Oz. Jusqu’alors considéré comme otage du Hamas retenu dans la bande de Gaza, Il avait été assassiné par les terroristes palestiniens dans ce kibboutz le 7 octobre.

Ses restes ont été identifiés grâce à une analyse scientifique dans le cadre d’un effort coordonné entre Tsahal et des experts légistes. Selon les médias israéliens, après qu’aucun ADN appartenant à Dolev Yehud n’ait pas été trouvé lors des tests sur le terrain, le commandant des efforts de renseignement visant à identifier les prisonniers de guerre et les personnes disparues, avait relié les restes squelettiques à la personne défunte.

Dolev Yehud, qui travaillait comme médecin et secouriste pour United Hatzalah et le Magen David Adom, a été tué le 7 octobre après avoir quitté son domicile pour défendre sa localité et sauver des vies lors du massacre du Hamas.

Il laisse derrière lui son épouse bien-aimée Sigal et ses enfants : Raz, 8 ans, Yotam, 7 ans, Yaron, 4 ans, et Dor, 8 mois, né 16 jours après l’enlèvement présumé de Yehud Dolev. Il laisse également derrière lui son frère Neta, sa sœur Arbel et ses parents, Yechiel et Yael.