Israël en guerre : Benjamin Netanyahu maintient qu’Israël « ira au bout de la guerre » à Gaza

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré aujourd’hui à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, qu’Israël n’accepterait pas une fin permanente de la guerre face au Hamas dans la bande de Gaza avant que tous ses objectifs ne soient atteints, même s’il était ouvert à un arrêt temporaire des combats.

Cette déclaration intervient après la récente proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée le week-end dernier par le président américain Joe Biden, qui prévoit, entre autres, l’arrêt durable des combats dans l’enclave palestinienne. Néanmoins, cette proposition n’inclut pas la reddition totale du Hamas.

« Israël peut arrêter les combats pendant 42 jours pour rendre les captifs. Mais nous ne pouvons pas arrêter la guerre. Les iraniens et tous nos ennemis nous surveillent, voulant voir si nous allons nous rendre« , a affirmé Benjamin Netanyahu.

Le premier ministre israélien a également indiqué qu’il accepterait de suspendre toutes ses activités militaires durant 16 jours sur 42 afin de permettre des négociations sur la deuxième phase de l’accord.

Plus tôt dans la journée, l’Égypte a annoncé que le Hamas considérait « positivement » la proposition d’accord américaine de cessez-le-feu et attendait maintenant la réponse d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 124 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités