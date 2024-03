Israël en guerre : Un attentat à l’arme à feu fait deux blessés en Judée-Samarie, le terroriste neutralisé

Deux officiers du Shin Bet ont été blessés cet après-midi dans une fusillade près du carrefour du Gush Etzion, en Judée-Samarie.

L’une des victimes est dans un état grave, mais stable, tandis que l’autre est légèrement blessée, a indiqué le centre médical Shaare Zedek.

Le terroriste qui a perpétré l’attaque a été abattu sur place et a été identifié comme étant Ziad Khomeran, un habitant de Jénine âgé de 30 ans. Les deux officiers du Shin Bet opéraient dans la zone lorsqu’ils ont été attaqués par le terroriste palestinien.

Le chef du Conseil régional de Gush Etzion, Yaron Rosenthal, a réagi à cet attentat en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et en affirmant que « la campagne dans laquelle nous nous trouvons est une campagne du mouvement sioniste contre l’ennemi arabe qui est mené dans toutes les régions du pays« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités