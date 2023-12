Israël en guerre : un civil israélien tué suite à un missile antichar du Hezbollah, Tsahal riposte

Les terroristes du Hezbollah ont tiré aujourd’hui un missile antichar depuis le Liban vers Israël qui a atterri sur un véhicule civil qui se trouvait dans une zone agricole en Haute Galilée.

Le Magen David Adom a rapporté qu’un homme israélien âgé de 60 a été touché par les tirs et est décédé sur place.

Suite à cette attaque, Tsahal a riposté vers la source des tirs via des hélicoptères de combat, des chars et de l’artillerie.

L’armée israélienne a également indiqué qu’elle avait identifié plusieurs tirs supplémentaires depuis le Liban alors que quelques alertes à la roquette avaient été émises dans la communauté d’Arab el-Aramsha, au nord d’Israël.

Depuis la reprise des combats dans la bande de Gaza, le Hezbollah continue de tirer des roquettes sur les localités du nord d’Israël proche de la frontière avec le Liban.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 138 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités