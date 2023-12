Israël en guerre : une délégation américaine arrive aujourd’hui en Israël pour discuter de l’avenir de Gaza

La Maison-Blanche a annoncé que des responsables de l’administration du président américain Joe Biden vont discuter aujourd’hui en Israël avec leurs homologues israéliens pour préparer le futur de la bande de Gaza après la guerre.

La délégation américaine sera conduite par Phil Gordon, le conseiller à la sécurité nationale de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Selon les informations du site israélien Walla, Les responsables américains rencontreront le président israélien du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, et le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Ils auront également un entretien avec Mahmoud Abbas, le dirigeant de l’autorité palestinienne.

Au cours des discussions, les responsables américains devraient maintenir leur position sur l’avenir de la bande de Gaza, en réitérant leur souhait qu’une force internationale aide à gérer l’enclave palestinienne après la guerre. Cette initiative ouvrirait la voie à une Autorité palestinienne remobilisée qui reprendrait ensuite le contrôle du territoire.

De l’autre côté, les responsables israéliens, devraient réaffirmer la position du Benjamin Netanyahu qui ne souhaite en aucun cas revoir l’Autorité palestinienne reprendre le contrôle de la bande de Gaza après la guerre.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités