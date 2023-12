Israel en guerre : un général de Tsahal affirme que l’armée israélienne va achever ses opérations dans le nord de Gaza

Israël en guerre : un général de Tsahal affirme que l’armée israélienne va achever ses opérations dans le nord de Gaza

Le général israélien de brigade Hisham Ibrahim a déclaré aujourd’hui à la radio militaire israélienne que « ‘les objectifs de Tsahal dans la partie nord ont presque été atteints« .

« Nous commençons à étendre nos manœuvres terrestres à d’autres parties de la bande de Gaza, avec un seul objectif : renverser le groupe terroriste Hamas« , a ajouté le général de Tsahal.

Depuis la reprise des combats vendredi, l’armée israélienne a annoncé son intention d’étendre ses opérations terrestres dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités