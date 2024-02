Israël en guerre : une délégation israélienne arrive aujourd’hui au Caire pour des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations du journal libanais Al-Akhbar, une délégation israélienne se rendra aujourd’hui au Caire pour entamer un nouveau cycle de négociations avec le Hamas concernant un possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Ces nouvelles négociations interviennent après la contre-proposition du Hamas à l’accord conclu il y a une deux semaines lors d’un sommet à Paris, dévoilé hier par Reuters, qui prévoyait, entre autres, l’échange des otages israéliens et de 15000 terroristes palestiniens, dont ceux condamnés à perpétuité dans les prisons israéliennes, ainsi que le retrait définitif de Tsahal dans la bande de Gaza. Cette contre-proposition a été rejetée par Israël.

Selon les médiateurs égyptiens, « les nouvelles négociations prendront au moins 10 jours avant le début du cessez-le-feu, avec la mise en place de la première phase de l’accord ».

Une délégation du Hamas, dirigé par l’adjoint de Yahya Sinwar, vient d’ailleurs d’atterrir au Caire.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités