Israël en guerre : Yahya Sinwar serait satisfait du déroulement de la guerre dans la bande de Gaza

Selon les informations du Wall Street Journal, Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, aurait informé les dirigeants du groupe terroriste palestinien au Qatar, qu’il serait « satisfait » du déroulement de la guerre dans la bande de Gaza et aurait déclaré que l’armée israélienne se trouverait exactement « là où nous le voulons« .

Le média américain indique également que Yahya Sinwar aurait rassuré les dirigeants du Hamas après qu’ils aient exprimé leur inquiétude lors d’une réunion à Doha au début du mois, après que les combattants du Hamas étaient méthodiquement éliminés et les bastions du Hamas envahis par Tsahal dans son offensive dans la bande de Gaza.

Yahya Sinwar a aussi fait état de la nouvelle stratégie du Hamas lors des combats dans l’enclave palestinienne. L’objectif déclaré du chef du Hamas serait de « réussir à sortir des décombres de Gaza après la guerre, de déclarer une victoire historique en survivant à la puissance de feu d’Israël et de revendiquer le leadership de la cause nationale palestinienne« .

Le Wall Street Journal rapporte également que le Hamas a changé de tactique depuis le cessez-le-feu de novembre et qu’il « évite désormais les échanges de tirs à grande échelle et utilise à la place des embuscades à petite échelle – en utilisant des outils allant des grenades propulsées par roquettes aux voix enregistrées des otages pour attirer les troupes israéliennes dans des pièges ».

Mardi, le Washington Post a révélé que Yahya Sinwar se cacherait dans des tunnels sous Khan Yunès, dans le sud de la bande de Gaza, entouré d’un bouclier humain d’otages destiné à dissuader toute opération militaire de Tsahal visant à le capturer ou à le tuer.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités