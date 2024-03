Israël en guerre : des dizaines de palestiniens meurent lors de l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza, le Hamas accuse Israël de les avoir tués

Tôt ce matin, des dizaines de gazaouis ont été tués en se piétinant les uns les autres lors des émeutes à l’arrivée d’une trentaine de camions d’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza.

Les camions sont venus des points de passage de Keren Shalom et de Rafah et ont emprunté la route côtière jusqu’à une partie du nord de Gaza, proche de Rimal, et ont ensuite traversé des zones résidentielles pour effectuer des livraisons.

Très vite, le Hamas, sans fournir de preuves, a accusé Israël d’avoir « commis un massacre » en tirant sur la population, faisant 81 morts. Tsahal a confirmé avoir été contraint de tirer, affirmant que les soldats israéliens ont été menacés par la foule, mais nie avoir de tuer des dizaines de palestiniens.

Pour appuyer ses propos, l’armée israélienne a diffusé sur son compte Twitter une vidéo satellite montrant comment des milliers de gazaouis ont convergé vers les camions d’aides humanitaires et ont été tués en conséquence à cause du surpeuplement, de la foule et du piétinement.

תיעוד אווירי של המבצע להכנסת סיוע הומניטארי לצפון רצועת עזה, המראה כיצד ההמון פלסטיני התנפל על המשאיות וכתוצאה מכך נהרגו עשרות מצפיפות, דוחק ודריסה>> pic.twitter.com/a7DqU9kKFB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 29, 2024

Avi Hyman, le porte-parole du gouvernement israélien, a également réagi, déplorant » une tragédie » et indiquant qu’Israël n’est pas « encore sûr des détails« .

Une enquête israélienne sur cet incident est actuellement en cours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités