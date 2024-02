Israël en guerre : les Etats-Unis craignent qu’Israël entame une offensive terrestre au Liban d’ici le printemps

Selon les informations de CNN, des membres de l’administration du président américain Joe Biden et des responsables américains du renseignement redoutent une possible opération terrestre de Tsahal au Liban d’ici la fin du printemps ou au début de l’été.

« Nous partons du principe qu’il y aura une opération militaire israélienne dans les mois à venir. Pas nécessairement dans les semaines à venir, mais peut-être plus tard au printemps. Une action militaire israélienne est une réelle possibilité« , a déclaré un haut responsable de l’administration Biden au média américain.

Par ailleurs, hier soir, lors d’un entretien téléphonique avec Lloyd Austin, le secrétaire d’État américain, au sujet des attaques continus du Hezbollah contre les communautés du nord d’Israël, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que « l’État d’Israël ne tolérera pas les menaces contre ses citoyens ni les violations de sa souveraineté et prendra les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité« .

Depuis quelques semaines, la situation est de plus en plus tendue dans la frontière nord, entre le Hezbollah et l’armée israélienne. Hier, l’Arabic Post, qui se base sur des sources iraniennes et libanaises de haut niveau, a révélé que L’Iran a donné le feu vert au Hezbollah pour qu’il intensifie ses attaques le long de la frontière nord d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités