Israël en guerre : Yoav Gallant affirme que si Israël met prématurément fin à sa guerre à Gaza, le Hezbollah déclenchera une nouvelle guerre dans le nord

Actuellement en visite à Washington, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré dans une vidéo postée sur son compte X (anciennement Twitter), que si l’armée israélienne mettait fin plus tôt à sa guerre dans la bande de Gaza, cela conduirait probablement le Hezbollah à mener une attaque d’envergure dans le nord d’Israël.

« Nous n’avons aucun droit moral d’arrêter la guerre à Gaza tant que nous n’aurons pas ramené toutes les personnes enlevées chez elles. Arrêter la guerre à Gaza avant qu’une décision claire ne soit prise met en danger la sécurité d’Israël et pourrait nous rapprocher d’une guerre venant du nord« , a affirmé Yoav Gallant.

Yoav Gallant a livré ce message une heure après que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Lors du vote, les États-Unis se sont abstenus et n’ont pas opposé leur véto.

Lors de sa visite à Washington, Yoav Gallant rencontrera des hauts responsables américains comme le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Il devrait aborder de nombreux sujets comme les moyens à mettre en œuvre pour démanteler le Hamas et la nécessité de maintenir l’armée israélienne plus forte que ses ennemis.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités