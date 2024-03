Israël en guerre : le conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, les États-Unis s’abstiennent

Le conseil de sécurité de l’ONU a adopté cet après-midi une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza durant la période actuelle du Ramadan et la « libération immédiate et inconditionnelle » des otages israéliens.

Les États-Unis ont décidé de s’abstenir lors du vote et n’ont pas opposé leur veto à la résolution comme c’était le cas pour des résolutions similaires antérieures.

L’ambassadrice américaine aux Nations-unies, Linda Thomas-Greenfield, a expliqué que les États-Unis se sont abstenus durant le vote parce qu’il n’y avait aucune condamnation du Hamas dans la résolution.

Néanmoins, la décision des États-Unis de ne pas opposer leur véto lors du vote de la résolution, a déjà des conséquences politiques importantes avec Israël : le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a décidé de ne pas envoyer la délégation israélienne qui devait se rendre cette semaine à Washington pour discuter des options et des alternatives viables à une offensive terrestre majeure de Tsahal à Rafah.

« Les États-Unis ont renoncé à leur position habituelle au Conseil de sécurité, où ils ont établi il y a quelques jours seulement un lien entre un cessez-le-feu et la libération des otages. La Chine et la Russie ont opposé leur veto à la résolution précédente, en partie parce qu’elles soutenaient un cessez-le-feu sans la libération des personnes kidnappées » a déclaré la délégation israélienne dans un communiqué.

La délégation israélienne a ajouté qu’il s’agit « d’un net recul par rapport à la position constante des États-Unis au Conseil de sécurité depuis le début de la guerre » et que ce retrait « nuit à la fois à l’effort de guerre et aux efforts visant à libérer les otages, car il donne au Hamas l’espoir que la pression internationale lui permettra d’accepter un cessez-le-feu sans la libération de nos otages ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités