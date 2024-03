Israël en guerre : Israël serait prêt à libérer 700 terroristes palestiniens en échange de 40 otages israéliens lors des négociations pour un accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon les informations des médias israéliens révélées hier soir, l’État d’Israël a accepté de libérer 700 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en échange de 40 otages israéliens dans le cadre des négociations pour un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Parmi les terroristes palestiniens, dont la libération a été convenue par Israël, figurent des centaines d’assaillants qui purgent des peines à perpétuité pour le meurtre d’israéliens lors d’attentats terroristes. Néanmoins, Israël affirme qu’il aura un droit de véto pour décider quels terroristes seront libérés.

Ce chiffre se rapproche des exigences du Hamas qui souhaite que 800 terroristes palestiniens, dont 150 meurtriers incluant des figures comme Marwan Barghouti, soit libérés.

Les médias israéliens rapportent également que l’establishment israélien serait également disposé à accepter le retour progressif des habitants du nord de Gaza à hauteur de plusieurs milliers par jour. Toutefois, Israël veut éviter le retour des jeunes gazaouis susceptibles de rejoindre les rangs du Hamas.

Toujours selon les médias israéliens, la réponse du Hamas concernant cette proposition israélienne prendra probablement quelques jours en raison de la logistique nécessaire pour obtenir l’approbation des dirigeants du Hamas à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités