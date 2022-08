Israël et la Jordanie vont accélérer le développement d’une zone industrielle commune

Le gouvernement israélien a approuvé hier une proposition visant à accélérer la création d’une zone industrielle commune à cheval sur les deux côtés de la frontière avec la Jordanie, selon un communiqué du bureau du premier ministre israélien Yair Lapid.

Connue sous le nom de Jordan Gateway, l’initiative vise à accroître la coopération entre israéliens et jordaniens et a été proposée pour la première fois lors des pourparlers sur l’accord de paix entre Israël et la Jordanie de 1994.

« Vingt-huit ans après l’accord de paix avec la Jordanie, nous faisons un pas de plus dans les relations de bon voisinage entre nos deux pays. Cela permettra aux entrepreneurs et hommes d’affaires israéliens et jordaniens de communiquer directement et produira des initiatives conjointes dans le commerce, la technologie et l’industrie locale« , a déclaré Yair Lapid dans le communiqué.

Le plan comprend un pont existant reliant les côtés israéliens et jordaniens du parc industriel, et la décision de faire avancer la construction d’un terminal en Israël pour les passages pour piétons qui abritera une installation pour accueillir les hommes d’affaires et les invités qui arrivent de Jordanie.

Les plans de construction immédiate d’une entrée à l’installation ainsi que les structures nécessaires à l’exploitation de la zone industrielle vont maintenant être évaluées, et des ressources seront allouées afin de mener à bien le projet, indique le communiqué.

Eliran COHEN