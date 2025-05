Israël et la Syrie ont tenu des discussions directes concernant les tensions à la frontière, une première depuis des décennies

Selon les informations de l’agence de presse londonienne Reuters, qui se base sur les dires de cinq sources proches du dossier, Israël et la Syrie sont en contact direct et ont tenu ces dernières semaines des réunions en face à face visant à apaiser les tensions et à prévenir un conflit dans la région frontalière entre les deux pays.

Les contacts face à face ont été menés par un haut responsable syrien de la sécurité, Ahmad al-Dalati, nommé gouverneur de la province de Quneitra, limitrophe du plateau du Golan occupé par Israël, après la chute de Bachar Al-Assad. Reuters n’a pas pu déterminer qui participait du côté israélien, bien que deux des sources aient déclaré qu’il s’agissait de responsables de la sécurité.

Pour Reuters, ces contacts marquent une évolution significative dans les relations entre deux États qui se trouvent depuis des décennies dans des camps opposés en conflit au Moyen-Orient, alors que les États-Unis encouragent les nouveaux dirigeants islamistes de Damas à établir des relations avec Israël et que l’État hébreu atténue ses bombardements sur la Syrie.

Il y a quelques semaines, le journal libanais Al-Akhbar avait informé que des responsables israéliens et américains s’étaient rencontrés avec des figures du gouvernement syrien d’Ahmed Al-Sharaa. Durant ces discussions, l’administration de Damas « a révélé qu’elle n’excluait pas la possibilité de remettre à Israël les restes d’Eli Cohen », l’agent du Mossad capturé et exécuté en Syrie dans les années 1960.

Eliran COHEN pour Israel Actualités