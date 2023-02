Israël et le Soudan signeront prochainement un accord de paix « historique »

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a annoncé hier qu’Israël et le Soudan signeront prochainement aux États-Unis un accord de paix « historique » qui » favorisera la stabilité régionale et contribuera à la sécurité nationale de l’État d’Israël. »

Eli Cohen a aussi confirmé les rumeurs selon lesquelles il aurait effectué une « visite diplomatique historique » à Khartoum plus tôt dans la journée d’hier. Lors de cette visite, le diplomate israélien a rencontré le général Abdel-Fattah Al-Burhan, chef du gouvernement de transition du Soudan.

Au cours de la visite, les deux responsables ont discuté des étapes nécessaires pour signer un traité de paix dans un avenir proche, après la finalisation du gouvernement civil du Soudan. Israël a fait part au Soudan de son intention d’aider dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, la gestion des ressources en eau et l’agriculture.

Eli Cohen a aussi présenté un programme d’aide axé sur les biens humanitaires, la purification de l’eau et les besoins médicaux.

Situé sur la mer Rouge, le Soudan est le troisième plus grand pays d’Afrique, avec environ 47 millions d’habitants. Il s’est opposé à Israël pendant des décennies et a combattu aux côtés des pays arabes pendant la guerre d’indépendance d’Israël en 1948 et la guerre des Six jours en 1967.

Le pays a aussi facilité les transferts d’armes au Hamas et a accueilli le sommet de la Ligue arabe de 1968, qui a ratifié les tristement célèbres « trois non » : non à la paix avec Israël, non la reconnaissance d’Israël et non aux négociations avec Israël.

« Aujourd’hui, Khartoum et Jérusalem semblent construire une nouvelle réalité, « dans laquelle les ‘trois non’ deviennent les ‘trois oui’ : oui aux négociations entre Israël et le Soudan, oui à la reconnaissance d’Israël et oui à la paix entre les États et entre les peuples« , a déclaré Eli Cohen.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé que la signature d’un accord de paix avec le Soudan aidera Israël à établir des relations avec d’autres pays africains et à renforcer les liens existants.

Eliran COHEN pour Israel Actualités