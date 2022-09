Israël et les États-Unis achèvent un exercice simulé de défense antimissile

Les États-Unis et Israël ont récemment achevé un exercice conjoint de simulation de défense antimissile, a annoncé aujourd’hui le ministère israélien de la Défense, Benny Gantz. L’exercice avait pour but d’examiné les moyens de protéger l’État d’Israël contre les missiles balistiques.

L’Organisation de défense antimissile israélienne du ministère de la Défense, en collaboration avec l’Agence américaine de défense antimissile, le Commandement de la défense aérienne israélienne et la force opérationnelle américaine de défense aérienne et antimissile, a mené l’exercice au laboratoire de combat d’Elbit Systems en Israël fin juillet,

L’armée israélienne a utilisé les systèmes de défense aérienne Arrow, fronde de David et dôme de fer pendant l’exercice, tandis que les participants américains ont utilisé leurs systèmes Patriot, Aegis et THAAD.

L’exercice a eu lieu au laboratoire de guerre israélien Test-Bed, construit par Elisra, filiale d’Elbit. Le laboratoire est capable de simuler des systèmes de défense aérienne israéliens et américains dans un seul environnement partagé, et d’enregistrer et d’afficher des données en temps réel pour faciliter les débriefings ultérieurs.

« Cet exercice représente une nouvelle étape dans notre vaste coopération avec les forces américaines de défense aérienne et antimissile« , a déclaré Moshe Patel, chef de l’Organisation israélienne de défense antimissile.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré que grâce à cet exercice, « la relation entre Israël et les États-Unis continue de se renforcer face aux menaces et aux défis croissants de la région, afin de maintenir notre sécurité et notre stabilité régionale ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités