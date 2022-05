Israel : La police arrête des juifs religieux sur le site du mont Meron

Des juifs religieux ont été arrêtés hier soir, alors qu’ils s’apprêtaient à démolir les infrastructures mise en place sur le site du mont Meron, en prévision de la fête de Lag Baomer. Un groupe d’hommes et de femmes ont été épinglés par la police alors qu’ils voyageaient en minibus sur le site, munis de pinces, de marteaux, de cutters, dans le but de saboter les barrières, installations électriques et écrans géants installés sur les lieux.

Les juifs religieux voulaient protester contre le renforcement de la sécurité sur le Mont Méron suite à l’évènement tragique qui a eu lieu l’année dernière le 29 avril 2021, ou un mouvement de foule avait fait 45 morts.

Lors de la fête de Lag Baomer, le lieu de pèlerinage ne pourra accueillir que 16 000 personnes contre les 70 000 personnes de l’année dernière. Seuls les pèlerins qui ont un ticket de bus délivré par le ministère des Transports seront autorisés à rentrer sur le mont Meron et ne pourront rester sur place que quatre heures.

Des tensions sont réapparues ce matin au mont Meron ou des juifs religieux ont insulté et lancé des objets sur la police présente sur place.