Mont Meron : Les pèlerins rendent hommage aux 45 victimes de l’année dernière

Malgré un dispositif sécuritaire important, 80 000 personnes se sont rendues au mont Meron hier soir contre les 16 000 personnes requis par les autorités. La grande fête pour Lag baomer a débuté avec une cérémonie de recueillement ou les pèlerins ont allumé 45 bougies, en hommage aux 45 victimes décédées l’an dernier des suites d’un mouvement de foule.

Une lecture des noms des personnes décédés a aussi eu lieu avant l’allumage du feu de joie. Malgré quelques tensions à quelques heures de l’évènement entre la police et les juifs religieux, le calme est revenu et les autorités ont pu contrôler les entrées du site grâce aux bracelets que portent les pèlerins qui ont pu avoir un billet. Ceux qui ont un billet ont pu rester 4 heures au mont Meron.

Pour que l’évènement se déroule sans drame, des centaines de combattants du front de commandements et 8000 policiers ont été mobilisés et trois hélicoptères sont postés près du mont Meron pour évacuer le plus rapidement possible les blessés vers les hôpitaux de la région.