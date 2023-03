Israël : Moshe Gafni souhaite que Benny Gantz rejoigne la coalition gouvernementale

Selon les informations de la radio israélienne Kan, le député du Judaïsme unifié de la Torah, Moshe Gafni, aurait déclaré au président du parti Unité nationale, le député Benny Gantz, qu’il aimerait le voir rejoindre la coalition gouvernementale.

Les commentaires ont été faits lors d’une récente réunion entre les deux politiciens pour discuter des efforts visant à parvenir à un compromis concernant la réforme judiciaire. Moshe Gafni chercherait à augmenter l’équilibre de la coalition en ajoutant Benny Gantz et le parti de l’Unité nationale.

« Le président du parti de l’Unité nationale, Benny Gantz, entretient des contacts avec de nombreux membres de la Knesset dans la coalition et dans l’opposition, et plus encore ces derniers temps, afin de mettre fin à la menace d’un coup d’État et d’une guerre civile dans la société israélienne. Au-delà de cela, nous ne commentons pas le contenu des réunions personnelles tenues par Gantz« , a réagi dans un communiqué le bureau de Benny Gantz.

Depuis les élections du 1er novembre, Benny Gantz a nié à plusieurs reprises la possibilité d’entrer dans un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu.

En décembre 2022, Benny Gantz avait déclaré qu’il serait « là » si le premier ministre israélien souhaite s’opposer aux « actions de ses partenaires qui portent atteinte à la démocratie ou à la sécurité nationale« , mais que son soutien viendrait de l’opposition et qu’il ne rejoindrait pas un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou.

Eliran COHEN pour Israel Actualités