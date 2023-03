Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s’entretient avec le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken

Vedant Patel, le principal porte-parole adjoint du département d’État américain, a déclaré que le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen se sont entretenus par téléphone hier soir.

Anthony Blinken « a réaffirmé l’importance de la relation bilatérale durable entre les États-Unis et Israël« .

Vedant Patel a indiqué que les deux hommes ont également « discuté des défis communs, dont l’Iran, ainsi que des efforts pour faire avancer les intérêts mutuels, comme la poursuite de l’intégration régionale d’Israël« .

Le secrétaire d’État américain a aussi « réitéré l’engagement continu des États-Unis en faveur d’une solution à deux États, salué les efforts récents pour désamorcer les tensions entre Israéliens et Palestiniens par le biais de réunions à Aqaba et à Charm el-Cheikh, et a souligné l’importance de s’abstenir d’actions unilatérales qui exacerbent les tensions« .

Les relations entre les États-Unis et Israël se sont compliqués cette semaine, depuis que le président américain Joe Biden a demandé à Benjamin Netanyahu de renoncer au projet de réforme judiciaire.

Le premier ministre israélien a rétorqué qu’Israël « est un pays souverain qui prend ses décisions par la volonté de son peuple et non sur la base des pressions de l’étranger, y compris des meilleurs amis ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités