Israël pourrait frapper l’Iran dans les mois à venir, selon les services

de renseignement américains

Alain SAYADA pour Israel Actualités 08h42 Jérusalem

Des informations récentes indiquent qu’Israël pourrait envisager d’attaquer l’Iran dans les mois prochains, selon des sources des services de renseignement américains. Ce type d’attaque préventive pourrait retarder le programme nucléaire iranien de quelques semaines à plusieurs mois, mais exacerberait également les tensions dans la région du Moyen-Orient.

La possibilité d’une frappe israélienne semble se profiler au cours des six premiers mois de 2025, ciblant spécifiquement les installations nucléaires iraniennes de Fordow et Natanz. Ce rapport provient d’une analyse des services de renseignement après une précédente opération israélienne fin octobre, qui a affaibli les défenses aériennes de l’Iran.

Des responsables américains, ayant requis l’anonymat pour discuter de renseignements sensibles, ont partagé ces informations avec le Washington Post. La perspective d’une frappe imminente représente un défi pour l’administration de Donald Trump, qui a promis de restaurer la paix et de réduire les conflits au Moyen-Orient, tout en affirmant son soutien indéfectible à Israël.

Le rapport des services de renseignement militaire propose deux options de frappe, nécessitant un soutien américain en matière de ravitaillement aérien et d’intelligence. Ces options incluent une frappe à distance, où des avions israéliens lanceraient des missiles depuis l’extérieur de l’espace aérien iranien, et une attaque plus audacieuse, où des avions pénétreraient dans l’espace aérien iranien pour frapper directement les installations nucléaires.

Il est estimé qu’une telle attaque ne ferait que retarder les activités nucléaires iraniennes et pourrait inciter Téhéran à intensifier son enrichissement d’uranium. Les détails concernant le calendrier de cette opération et les spécificités des scénarios de frappe restent à confirmer.

Les discussions sur une éventuelle attaque israélienne coïncident avec des tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran, particulièrement après que Trump a réimposé une « pression maximale » sur le régime iranien. Les récentes déclarations de l’ambassadeur d’Iran aux Nations Unies, qualifiant ces menaces d’illégales, soulignent la gravité de la situation.

Le contexte politique est également complexe, avec une administration Trump divisée entre les partisans d’une politique étrangère interventionniste et ceux prônant une plus grande retenue. Les divisions au sein de l’administration sur la manière d’aborder les relations avec l’Iran et la question du nucléaire iranien reflètent des débats plus larges sur l’engagement militaire américain au Moyen-Orient.

La question de savoir si Trump approuvera une frappe israélienne reste ouverte, d’autant plus que les responsables de l’administration Biden avaient jugé que l’Iran n’avait pas encore pris la décision de se doter d’armes nucléaires. Les prochaines semaines pourraient donc être déterminantes pour l’avenir des relations israélo-iraniennes et la stabilité de la région.

pour Israel Actualités