Israël : seulement 31% d’israéliens sont optimistes concernant la sécurité nationale

Selon une enquête de l’Institut israélien de la démocratie qui se base sur le mois dernier, le pourcentage de citoyens israéliens optimistes quant à l’avenir de la sécurité nationale d’Israël est passé de 46 % en janvier à 31 % en février.

L’enquête a été menée via Internet et par téléphone entre le 27 février et le 5 mars 2023, auprès de 608 hommes et femmes interrogés en hébreu et 173 en arabe, créant un échantillon national représentatif de la population adulte en Israël.

Les chercheurs ont constaté une baisse notable du pourcentage d’Israéliens qui sont optimistes quant à la sécurité d’Israël, à la fois interne et externe. Les optimistes sont minoritaires dans l’ensemble du spectre politique : 11% des électeurs de gauche, 22% des électeurs du centre et 46% des électeurs de droite ont déclaré être optimistes quant à la sécurité d’Israël.

En ce qui concerne la situation globale d’Israël, le pourcentage de personnes interrogées qui l’ont qualifiée de mauvaise ou très mauvaise est passé de 30 % à 47 % depuis octobre 2022, date à laquelle la question a été posée pour la dernière fois.

Dans la population juive, la proportion qui décrit la situation comme mauvaise ou très mauvaise est passée de 28% à 43%, et dans la population arabe, elle est passée de 41% à 66%.

Eliran COHEN pour Israel Actualités