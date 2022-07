Israël : un journaliste juif de la Chaine 13 suscite l’indignation du monde arabe

Gil Tamary, un journaliste juif de la Chaine 13, a suscité l’indignation des musulmans après être entré à La Mecque et avoir filmé un reportage dans la ville sainte musulmane alors que des millions de musulmans du monde entier effectuaient leurs pèlerinages.

Le journaliste israélien était en Arabie Saoudite pour couvrir la conférence régionale à laquelle assistait le président américain Joe Biden la semaine dernière.

Les non-musulmans sont totalement interdits d’entrer dans la ville de La Mecque et dans la ville de Médine. Dans son reportage, Gil Tamary détaille comment il a réussi à entrer dans la ville et à gravir le mont Arafat avec un chauffeur musulman malgré tout. Il a souligné que le chauffeur ne savait pas qu’il était un journaliste israélien, car il a pris soin de ne parler qu’en anglais.

Ce reportage a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, les utilisateurs utilisant l’hashtag « Jew_in_the_Haram » (une référence à la Grande Mosquée « Masjid al-Haram »).

Le blogueur saoudien pro-israélien Mohammed Saud a également condamné ce reportage en publiant une vidéo sur son compte Twitter : « mes chers amis en Israël, un de vos journalistes est entré dans la ville sainte musulmane de La Mecque et a pris une vidéo sans honte. C’est comme si je devais entrer dans une synagogue et lisez la Torah. Honte à vous, Chaine 13, de blesser ainsi la religion musulmane. Vous êtes arrogant ».

« Qu’a-t-il découvert qu’ils ne savaient pas sur l’endroit ? L’endroit est filmé 24 heures sur 24, il y a Google aujourd’hui et vous pouvez tout vérifier sur cet endroit, il savait qu’il violait la loi du pays, il savait qu’il violait la religion de l’islam, mais lui et sa chaîne ont décidé de faire preuve de mépris et de nous frapper avec une impudence sans précédent« , a-t-il ajouté.

Le ministre israélien de la Coopération régionale Esawi Frej a aussi réagi en affirmant que « c’était une chose stupide à faire« . La Chaine 13 a présenté ses excuses pour ce reportage en déclarant qu’il « ne visait pas à offenser les musulmans« .

Eliran COHEN