Israël : une victime de l’attentat de la pizzeria Sbarro décède après 22 ans de coma

Chana Nachenberg est décédée hier, près de 22 ans après qu’un terroriste palestinien a bombardé la pizzeria Sbarro, la mettant dans un état végétatif.

Né à New York, Chana Nachenberg avait 31 ans lorsque l’attentat a eu lieu. Sa fille Sarah, âgée de deux ans lors de l’attentat, a été l’une des rares à survivre indemne à l’attaque.

Le terroriste membre du Hamas, Izz al-Din Shuheil al-Masri a bombardé la pizzeria Sbarro au coin animé de la rue King George et de la route Jaffa à Jérusalem le 9 août 2001, tuant 15 personnes, dont sept enfants et une femme enceinte, et en blessant 130. Cinq des victimes étaient membres d’une même famille. Il s’agit de l’un des attentats les plus gravissimes de la seconde intifada.

Le complice de Izz al-Din Shuheil al-Masri est Ahlam Tamimi, qui a choisi le lieu de l’attaque. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 16 peines d’emprisonnement à perpétuité, mais a été libéré lors de l’échange de prisonniers contre le soldat captif de Tsahal, Gilad Schalit.

Ahlam Tamimi est l’une des « terroristes les plus recherchées » du FBI qui la considère « armée et dangereuse ». Elle vit actuellement en Jordanie, où elle anime un talk-show sur une chaîne de télévision affiliée au Hamas. La Jordanie a refusé de l’extrader.

Les terroristes responsables de l’attaque continuent d’être récompensés par l’Autorité palestinienne, qui leur alloue 7 321 dollars par mois, ainsi qu’à leurs familles, selon un rapport de 2019 de l’ONG Palestinian Media Watch.

Eliran COHEN pour Israel Actualités