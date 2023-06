Israël va soutenir l’aide humanitaire pour le Soudan

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a promis hier lors d’une conférence de donateurs organisée à Genève par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, que l’État d’Israël va participer à l’aide humanitaire pour le Soudan.

« Dans un esprit de paix entre nos peuples, nous exprimons notre solidarité et notre soutien et nous tendons la main », a déclaré Eli Cohen lors de la réunion.

Eli Cohen a également affirmé qu’Israël s’est engagé à aider à maintenir le calme au Soudan. Israël est prêt à prendre des mesures actives avec d’autres partenaires pour reconstruire les magasins d’alimentation du pays et les ressources budgétaires à cette fin.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté qu’Israël continuerait d’essayer de normaliser ses relations et de faire la paix avec davantage de pays.

Le 15 avril dernier, des combats ont éclaté entre les forces armées soudanaises et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) et ont tué au moins 427 personnes, détruisant des hôpitaux et d’autres services et transformant des zones résidentielles en zones de guerre.

Sur le terrain, suite à l’instauration d’un cessez-le-feu, les raids aériens et bombardements d’artillerie ont cessé depuis dimanche matin à Khartoum, où cinq millions d’habitants survivent sous une chaleur écrasante.

Hier, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a décrit une situation alarmante dans le pays avec des ordures qui s’accumulent, des cadavres qui gisent toujours à l’air libre dans des zones difficiles d’accès. Le comité a aussi indiqué que par désespoir, de nombreux habitants sont obligés de boire de l’eau insalubre du Nil ou d’autres sources.

Eliran COHEN pour Israel Actualités